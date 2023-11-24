BM Konseyi'nde sert tepki: Çinli temsilci uyardı, İsrailli şaşırdı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:04

Güncelleme: 24.11.2023 - 11:04

20 Kasım'da BM Güvenlik Konseyi oturumu sırasında Çin'den İsrail'e yönelik dikkat çekici bir tepki geldi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, oturum sırasında BM Kadın Birimi'ni kınayan bir konuşma gerçekleştirdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise Erdan'ın konuşması sırasında araya girerek, toplantıya davet edilen brifing sahibine biraz saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Zhang, Erdan'ın konuşmasını keserek, "Sayın İsrail temsilcisi, size hatırlatmak isterim ki ifadenizde farklı görüşlerinizi tam olarak ifade edebilirsiniz, ancak lütfen en azından toplantıya davet edilen brifing sahibine saygı gösterin. Bu, Güvenlik Konseyi'nin istikrarlı bir uygulamasıdır ve herkesin uyması gereken bir kuraldır. Dikkatli olmanızı ve lütfen konuşmanıza devam etmenizi hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Zhang'ın konuşmasının ardından Erdan'ın şaşırdığı yüz ifadesi kameralara yansıdı.