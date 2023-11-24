Gazze'de ateşkes: İsrail askerleri çekiliyor, yardım TIR'ları gidiyor

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:10

Güncelleme: 24.11.2023 - 11:18

Hamas ile İsrail arasında varılan geçici ateşkes, bugün 07.00'de yürürlüğe girdi.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Gazze'de uzlaşılan 4 günlük geçici ateşkes başlarken, İsrail askerlerinin Gazze'nin bazı noktalarından ayrıldığı görüntülendi.

Tanklar ve diğer askeri araçlar, İsrail sınırı boyunca ilerlerken, askerlerin gülümsedikleri ve ellerini havaya kaldırdıkları görüldü.

YARDIM TIRLARI REFAH SINIR KAPISI'NDAN GEÇTİ

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes döneminin başlamasından yaklaşık bir saat sonra, bir dizi yardım TIR'ları Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin güneye doğru hareket etti.

Hamas, dört günlük ateşkes kapsamında Gazze'ye her gün 200 yardım TIR'ının gireceğini ve "Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yardım ve tıbbi malzeme" ulaştıracağını söyledi.

Ateşkes süresince her gün dört kamyonun daha Gazze'ye yakıt ve yemeklik gaz götüreceği belirtildi.

Anlaşmaya aracılık eden Katar, yardımın yakıt da içereceğini belirtmiş, ancak miktar konusunda ayrıntı vermemişti.

ESİR TAKASI

4 günlük geçici ateşkes kapsamında ilk esir takasının öğleden sonra yerel saatle 16:00'da serbest bırakılması ve bunu anlaşmanın sonraki aşamalarının izlemesi kaydediliyor.

Hamas tarafından alıkonulan yaklaşık 240 rehineden 13'ünün bugün yerel saatle 16:00'da serbest bırakılması bekleniyor.

Aynı şekilde İsrail hapishanelerinde tutulan 30 kadar Filistinlinin de serbest bırakılması bekleniyor.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dört yakıt tankerinin ve yemeklik gaz taşıyan diğer dört tankerin Gazze'nin güneyine ulaştığını açıkladı.

IDF, yakıt ve gazın Mısır'dan Refah sınır kapısı üzerinden BM insani yardım kuruluşlarına aktarıldığını belirterek, "Bu karar, ABD ile mutabık kalınan ve Katar ile Mısır'ın arabuluculuk yaptığı rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik duraklama ve çerçevenin bir parçası olarak İsrail hükümeti tarafından onaylanmıştır" açıklamasında bulundu.

İNGİLTERE: GEÇİCİ ATEŞKES KRİTİK

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçici ateşkesin "kritik" olduğunu belirterek, Katar, Mısır ve diğer ülkelere teşekkür etti.

Sunak, "Bu insani duraklama, Hamas tarafından tutulan rehinelerin çektiği korkunç çileyi sona erdirmek ve Gazze'ye hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için kritik önem taşıyor. Tüm rehineler güvenli bir şekilde geri dönene kadar durmayacağız" dedi.