İsrail ordusu, Filistinlileri vurdu: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 24.11.2023 - 13:00

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bombardımandan kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Filistinli, çatışmalara 4 günlük insani aranın başlamasıyla evlerini görmek için yola çıktı.

TRT Haber'in aktardığına göre, insani ara ilan edilmesine rağmen, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas ile İsrail arasında varılan geçici ateşkes, bugün 07.00'de yürürlüğe girdi.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Gazze'de uzlaşılan 4 günlük geçici ateşkes başlarken, İsrail askerlerinin Gazze'nin bazı noktalarından ayrıldığı görüntülendi.

Tanklar ve diğer askeri araçlar, İsrail sınırı boyunca ilerlerken, askerlerin gülümsedikleri ve ellerini havaya kaldırdıkları görüldü.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes döneminin başlamasından yaklaşık bir saat sonra, bir dizi yardım TIR'ları Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin güneye doğru hareket etti.

Hamas, dört günlük ateşkes kapsamında Gazze'ye her gün 200 yardım TIR'ının gireceğini ve "Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yardım ve tıbbi malzeme" ulaştıracağını söyledi.

Ateşkes süresince her gün dört kamyonun daha Gazze'ye yakıt ve yemeklik gaz götüreceği belirtildi.