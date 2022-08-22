Filistinlilerin, İsrail'den Türkiye'ye uçuş planı iptal edildi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:16

İsrail, Filistinlilerin, Eilat kentinde bulunan Ramon havaalanından İstanbul'a seyahat etmesine 22 Ağustos'tan itibaren izin vereceğini duyurdu. Ancak İsrail Havalimanları Kurumu, Filistinlilerin seyahatine bir gün kala uçuş planının duraklatıldığını ve yeni bir tarih belirlendiğinde bir duyuru yapılacağını söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, Filistinli bir yetkili konuyla ilgili "İsrail, Ramon havaalanını uluslararası bir terminale dönüştürmeyi başaramadı" dedi. Yetkili ayrıca, “Şimdi İsrailliler bize kendilerine yararı olmayan bir şey teklif ediyor. Bu bana İsrail'in son kullanma tarihleri ??yaklaştığı için bize sunduğu koronavirüs aşılarını hatırlatıyor" diye ekledi.

Eilat kenti Belediye Başkan Yardımcısı Matan Beeri, Ramon'da Filistinlilerin varlığının bir "güvenlik tehdidi" oluşturduğunu belirterek, "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Seyahat özgürlüğü, Filistinlilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri. Batı Şeria halkı, seyahat edebilmek için sadece saatlerce kötü koşullarda bekledikleri Ürdün'de bulunan Kral Hüseyin Köprüsü'nü kullanabiliyor.