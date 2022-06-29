Film gibi 'banka soygunu' girişimi: 2 ölü, 6 yaralı
Kanada’da bir bankaya soygun girişiminde bulunan şahıslar ve polis arasında yaşanan çatışmada 2 saldırgan öldürüldü, 6 polis yaralandı. Emniyet Müdürü, polisin araca yerleştirilmiş muhtemel bir patlayıcı şüphesi nedeniyle sürdürdüğü araştırma çerçevesinde bölgedeki bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi.
Britanya Kolumbiyasi eyaletindeki Saanich bölgesinde bulunan bir bankaya 2 saldırgan tarafından soygun girişiminde bulunuldu. Olay yerine gelen Greater Victoria bölge polisi ile 2 saldırgan arasında çatışma çıktı.
Silah seslerinin yükseldiği çatışmada, 2 saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Polisten yapılan açıklamada, 3’ü ağır toplam 6 polisin yaralandığı aktarıldı.
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Saanich Emniyet Müdürü Dean Duthie, polisin araca yerleştirilmiş muhtemel bir patlayıcı şüphesi nedeniyle sürdürdüğü araştırma çerçevesinde bölgedeki bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi. Son 27 yıldır Saanich bölgesinde böyle bir saldırının gerçekleşmediğini belirten Duthie, “Bu toplumu sarsan bir olay. İnsanlar bundan etkilendi ve biz de bunu bilincindeyiz” dedi.
Müşterilerin, banka çalışanlarının ve diğer vatandaşların olayda yaralanmadığı için memnun olduğunu söyleyen Duthie, “Böylesine kaotik ve trajik bir olayda hiçbir vatandaşın yaralanmaması gerçekten sevindirici” ifadelerini kullandı.
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