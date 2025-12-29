Film gibi banka soygunu: Kasaya duvarı delerek girdiler

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinin Buer semtinde bulunan bir bankada gece saatlerinde gerçekleştirilen soygunda, şüphelilerin otopark üzerinden banka binasına girdikleri belirlendi.

Polis açıklamasına göre zanlılar, büyük ve özel bir matkap kullanarak kasa dairesine açılan duvarda delik açtı.

Duvarı delerek kasa bölümüne ulaşan hırsızların, çok sayıda değerli eşya kasasını kırarak arama yaptığı bildirildi.

Kasalardan ne alındığı ise henüz bilinmiyor. Polis, soygunun kapsamının ancak kasa sahipleriyle yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceğini belirtti.

Soygun, pazartesi sabahı saat 03.58’de devreye giren bir yangın alarmı sayesinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, şüphelilerin çoktan kaçtığını tespit etti.

İlk incelemelerde zanlıların özel bir endüstriyel matkap kullandığı belirlendi. Polis sözcüsü, “Bu tür bir matkabı yapı markette bulamazsınız” diyerek soygunun profesyonelce planlandığına dikkat çekti.

MÜŞTERİLER BANKA ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayın duyulmasının ardından, çok sayıda banka müşterisi hem şube önünde hem de banka girişinde toplandı. Kiralık kasalarının soyulmuş olabileceğinden endişe eden vatandaşlar nedeniyle polis, şubenin ön bölümünü boşalttı.

Bir polis yetkilisi, bankanın önümüzdeki günlerde müşterilerle doğrudan iletişime geçeceğini ve bilgilendirme yapacağını söyledi.

Polis, soygunun Noel tatilinde ya da hafta sonu gerçekleşmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ancak alarmın neden pazartesi sabaha karşı devreye girdiği henüz açıklığa kavuşmadı.

Yetkililer, son günlerde banka çevresinde şüpheli sesler duyan ya da olağan dışı bir durum fark eden kişilerin polise başvurmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.