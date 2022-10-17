Film senaryolarını aratmayan 'lens' vakası

17 Ekim 2022 Pazartesi, 07:48

Görme bozukluğu yaşayan milyonlarca insan, gözlükle birlikte lens takmayı da tercih ediyor. Özellikle lens kullanımı, son birkaç yılda bir hayli yaygınlaştı.

ABD'de hizmet veren Uzman Göz Doktoru Katerina Kurteeva, lens kullanımına ilişkin birtakım şikayetler sonucu kendisine başvuran bir hastasının başına gelen korkunç olayı anlattı. Buna göre hastası her gece gözlerindeki lensi unutarak uyumuş, ve her sabah bu durumun farkında olmadan yeni bir lens takarak güne başlamıştı. Bu durumu bir süre devam ettiren hasta, tek bir gözüne toplamda tam 23 lensi art arda takmıştı.

"İŞLEM OLDUKÇA RİSKLİYDİ"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, doktor tarafından dikkatlice pamuklu bir çubukla çıkarılmaya çalışılan lens, oldukça garip bir görüntü oluşturdu. Bir milyondan fazla görüntülenme alan video ile ilgili olarak insanları kontakt lens kullanımı ile ilgili eğitme fırsatı sunduğu için memnun olduğunu söyledi.

Tam 23 farklı lensin hastanın gözünde yer aldığını söyleyen doktor, dikkatlice bu lensleri birbirinden ayırdığını söyledi. Bu işlemi yaparken ise; çok ince bir cerrahi alet ve kuyumcularda da kullanılan bir pensi dikkatlice kullanmak zorunda kalmıştı.

"NEREDEYSE BİR AY BOYUNCA ÜST ÜSTE YERLEŞMİŞLER"

Neredeyse bir ay boyunca göz kapağının altına yerleşmiş olan kontakt lensler, birbirlerine yapışmışlardı. Bu nedenle çıkartılırken büyük bir özen ve dikkat gerektiriyordu.

Insıder'a konuşan Dr. Kurtereva, yaklaşık 20 yıllık meslek hayatında hiç böyle bir şey görmediğini, hatta hastanın da buna inanamadığını söyledi. Ayrıca çıkan lens sayısına inanamayan hasta, sayıdan emin olup olmadığını bile sormuştu.

Videoyu izlemek için tıklayın