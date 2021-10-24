Financial Times Erdoğan’ın ‘istenmeyen kişi’ talimatını yorumladı: “TL üzerindeki baskıyı artırıyor”

24 Ekim 2021 Pazar, 12:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin AİHM kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'yla ilgili açıklaması hakkında, "Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın açıklamaları, ülkelerin tepkilerini çekerken uluslararası basında da yankı uyandırdı. Financial Times gazetesi, Erdoğan’ın söz konusu talimatını, “Türkiye'nin Avrupa ve ABD ile gerilmiş olan ilişkilerinde yeni bir düşüş riskini göze aldı” şeklinde yorumladı.

TÜRK LİRASI’NA ZARAR VERME RİSKİ TAŞIYOR’

Analizde, ‘Türk lider, ABD ve Alman büyükelçileri de dahil olmak üzere elçileri sınır dışı etme tehdidini ikiye katlamış görünüyor. Bu durum, Ankara'nın Washington ve AB ile bağları onarmaya yönelik son çabalarını baltalama ve son haftalarda dolar karşısında tarihi hezimete uğrayan Türk Lirası'na daha fazla zarar verme riski taşıyor’ ifadelerini kullandı.

FT analizinde, “Merkez Bankası’nın yükselen enflasyon ve artan finansal istikrarsızlık döneminde ana faiz oranını düşürerek piyasaları sersemletmesinin ardından lira, dolar karşısında 9,66’lık yeni bir dip seviyesine ulaştı” hatırlatmasında bulundu.

Hollanda, İsveç, Norveç ve Danimarka, yaptıkları son açıklamada Türk makamlarından henüz herhangi bir bildirim almadıklarını söyledi.

İSTENMEYEN KİŞİ NEDİR?

“Persona non grata (istenmeyen kişi) terimi; devletlerarası ilişkilerde bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması, ülkenin merkezi hükümeti tarafından yasaklanan yabancı kişiler için kullanılıyor. “İstenmeyen kişi”; kendisine verilen diplomatik dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı diplomata bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak biliniyor.

Eğer bir ülke; yabancı büyükelçileri ‘istenmeyen kişi' ilan ederse, o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde karşılık veriyor.