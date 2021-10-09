Financial Times, iddiaları gündemine taşıdı: “Merkez Bankası Başkanı'nda değişiklik yapılırsa...”

09 Ekim 2021 Cumartesi, 09:30

Financial Times'da 'Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağı söylentisi Türk Lirasını salladı' başlığıyla bir analiz yayınladı. İngiliz gazetesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç yıl içinde dördüncü kez Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alacağı iddialarının ardından Türk lirasının Cuma günü bir kez daha rekor düşük seviyelere gerilediği belirtildi.

Erdoğan'ın beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından dolayı 'hayal kırıklığı yaşadığı' Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na 'güvenini kaybettiği'ne dair Reuters'ın yayınladığı haberi hatırlatan Financial Times, ABD Dolarına karşı Türk lirasının yüzde 1 değer kaybettiğini ve Dolar/TL kurunun 8.97'lere çıktığını vurguladı.

SEMİH TÜMEN İDDİASI

Financial Times ayrıca, bazı analistlerin son haftalarda Kavcıoğlu'nun yerine eski bir Merkez Bankası yetkillisi olan ve geçen mayıs ayında Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Semih Tümen'in atanabileceği iddialarını ortaya attığını belirtti.

Gazeteye konuşan bir üst düzey Türk bankacı, Tümen'in söz konusu göreve getirilmesi iddiasının gerçekleşmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtirken, "Merkez Bankası Başkanı'nda değişiklik yapılırsa, göreve atanacak kişi çok daha itaatkar ve aptal biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI

Reuters'a bilgi veren üç kaynaktan ikisi, daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Erdoğan'a geçmişte söylendiğini, ancak gerçekleşmenin Eylül itibarıyla buna yakın bile olmadığına dikkat çekmişti.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, söz konusu iddiaları yalanladığı kaydedildi.

-Sputnik