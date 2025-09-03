Financial Times: 'Seçimli otoriterlikten açık diktatörlüğe...'

CHP’ye yönelik yargı kararları, uluslararası basında geniş yer buldu. Financial Times, İstanbul’daki CHP il kongresinin geçersiz sayılması ve il başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasına ilişkin kararı ele alan bir haber yayınladı.

Gazeteye konuşan Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü uzmanı Howard Eissenstat, “Türk mahkemeleri ülkeyi seçimli otoriterlikten açık diktatörlüğe daha hızlı taşıyan kararlar veriyor. Seçimler var ama rekabetçi siyasetin son izleri de siliniyor” ifadelerini kullandı.

Haberde, uluslararası danışmanlık şirketi Teneo'nun eş başkanı Wolfango Piccoli'nin müşterilerine yazdığı bir notta, "Bu hamleler Erdoğan'ın, ana muhalefet partisini etkisiz hale getirme ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde muhalefeti zayıflatma yönündeki daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası" ifadelerine yer verildiği kaydedildi.

Financial Times, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başkanlığına dönme ihtimalinin gündemde olduğunu aktardı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

BLOOMBERG: PİYASALAR 9,2 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Bloomberg ise söz konusu mahkeme kararlarının sadece siyaseti değil, ekonomiyi de derinden etkilediğini yazdı.

Haberde, kararın açıklanmasının ardından borsada bir günde 9,2 milyar dolar erime yaşandığı, BIST 100 endeksinin yüzde 6’ya yakın düşüşten sonra günü yüzde 3,5 kayıpla kapattığı belirtildi.

Bloomberg’in haberinde, siyasi risklerin yatırımcı güvenini sarstığı, Türkiye’nin iki yıllık devlet tahvillerinin faizinde sert yükseliş yaşandığı ve Ağustos enflasyonunun da piyasaları olumsuz etkilediği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’daki CHP İl Kongresi’nde seçilen yönetim, mahkeme tarafından geçersiz sayıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alındı ve yerine kayyum olarak eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin atandı. CHP lideri Özgür Özel’in seçildiği 2023 kurultayının da iptal edilme ihtimali gündemde.

Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış, bu gelişme hem ülke içinde hem de uluslararası piyasalarda büyük yankı yaratmıştı.