Financial Times: 'Türkiye ve Rusya'nın derinleşen ilişkisi Batı'yı tedirgin ediyor'

07 Ağustos 2022 Pazar, 13:26

Rusya'dan dönüş uçağında konuşan Erdoğan, gazetecilere verdiği demeçte, Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığı bir dönemde, Türkiye'deki Rusların kartla ödeme yapmasına izin vermesinin aynı zamanda yaptırımlarının aşılmasına yardımcı olmak için de kullanılabileceğinden endişeli.

İngiliz Financial Times gazetesi, Erdoğan ile Putin arasındaki derinleşen ekonomik işbirliği konusunda "giderek daha fazla endişe duyduğunu" ve Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olması halinde "NATO üyesi Türkiye'nin cezai bir misillemeye maruz kalabileceği" konusunda uyardı.

Altı Batılı yetkilinin FT'ye verdiği demeçte, Türk ve Rus liderlerin Soçi'de gerçekleştirdiği toplantının ardından ticaret ve enerji alanındaki işbirliğini genişletme taahhütünden endişe duyduklarını söyledi.

Bir AB yetkilisi, 27 üyeli NATO ittifakının, Türk-Rus işbirliğini "daha da yakından" izlediğini ve Türk-Rus işbirliğinden "endişelerinin" arttığını aktardı.

Bir başka yetkili ise, Türkiye'nin Rusya'ya karşı tavrını "fırsatçılık" olarak nitelendirerek, "Türklerin endişelerimize dikkat etmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

MARKALAR TÜRKİYE'DEN ÇEKİLEBİLİR

Üst düzey bir Batılı yetkili, "Erdoğan'ın Soçi'de verdiği taahhütlerin sonucunda Batı yaptırımı ile küresel markalar, Türkiye'den çekilebilir" açıklamasında bulundu.

Yetkili, Batı'nın finans sistemine doğrudan bağlı olduğunu ve Türkiye'nin faaliyetlerini genişletmesinin yaratacağı risk ile Coca-Cola, Bosch, Ford, BP gibi küresel markaların, Rusya'da olduğu gibi Türkiye'de de çekilmeye ya da Türkiye'deki ilişkilerinde küçülmeye gidebileceğini söyledi.

Üç Avrupalı ??yetkili, Soçi'de gerçekleşen görüşmeye dair tüm ayrıntıların henüz netliğe kavuşmadığını, bu sebeple "Türkiye'ye olası yansımaları" konusunda henüz resmi bir görüşmenin Brüksel'de yapılmadığını, ifade etti.

VETO İLE TEHDİT, ERDOĞAN'I GÜVENİLMEZ HALE GETİRDİ

FT, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini defalarca veto etmekle tehdit eden Erdoğan, Batı başkentlerinde güvenilmez bir müttefik olarak görülmesine sebep oluyor. Ancak Türkiye'nin, terörle müadelede ve mülteciler konusunda Avrupa için hayati ortak olduğunu yazdı.

FT ayrıca, Türkiye'nin, stratejik olarak önemli konumunu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın hatırlattığını ve gıda krizini önlemeyi amaçlayan tahıl anlaşmasının güvence altına alınmasında da kilit rol oynadığını hatırlattı.