Finlandiya, Avrupa enerji savaşı endişeleri arasında nükleer santral açtı

12 Mart 2022 Cumartesi, 18:09

Avrupa'nın 15 yıl sonra açılacak ilk nükleer santrali, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından enerji temini için çok önemli bir anda, bugün Finlandiya'da üretime başladı.

Çok gecikmeli olan Olkiluoto 3 nükleer reaktörü, ulusal şebekeye güç sağlayarak test üretimine başladı ve bunun zamanla elektrik ithalatına olan ihtiyacı azaltması ve fiyatların düşmesine yol açması bekleniyor.

The Guardian'ın haberine göre, santralin açılma kararı Avrupa'da bir enerji savaşı korkusunun arttığı bir dönemde, Avrupa ülkeleri Rusya'dan petrol ithalatını yasaklarsa Moskova'nın Almanya'ya giden büyük bir gaz boru hattını kapatmakla tehdit etmesinin ardından geldi.

TVO (Teollisuuden Voima) tarafından işletilen Olkiluoto 3'ün tam olarak faaliyete geçtiğinde, Finlandiya'nın elektrik talebinin yüzde 14'ünü karşılaması ve Rusya, İsveç ve Norveç'ten ithalat ihtiyacını azaltması bekleniyor.

Aurora Energy Research ekonomisti Alexander Esser Reuters'e verdiği demeçte, "Olkiluoto 3, Finlandiya'nın ithalat bağımlılığını azaltacak ve daha ucuz bir fiyat bölgesi haline gelecek" dedi.

2009'DA AÇILACAKTI

Finlandiya'nın kırk yıl içindeki ilk yeni nükleer santrali olan Olkiluoto 3, başlangıçta 2009'da açılacaktı, ancak davalara konu olan teknolojik sorunlar sebebiyle aksaklık yaşandı.

Tesis, Temmuz ayı sonuna kadar tam, düzenli elektrik üretiminin artırılması planlanarak, kapasitesinin küçük bir bölümü olan 0,1 gigawatt'ın biraz üzerinde test üretimine başladı.

TVO yaptığı açıklamada şunları söyledi: "OL3, Finlandiya'nın elektrikte kendi kendine yeterliliğini önemli ölçüde artırıyor ve karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşılmasına yardımcı oluyor."

Ukrayna'nın işgali, Avrupa hükümetlerini Rus enerjisine olan bağımlılıklarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Rusya, Avrupa gazının yaklaşık yüzde 40'ını ve ham petrolünün dörtte birinden fazlasını sağlıyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın fosil yakıt kaynaklarını Rusya'dan uzaklaştırmak ve yenilenebilir enerjiye daha hızlı geçmek için planlar önerdi.

Savaş enerji piyasalarını alt üst etmeye devam ederken, yaşam maliyeti krizini daha da kötüleştirme tehdidinde bulunurken, hem İngiliz hem de Avrupa gaz fiyatları bu ayın başlarında rekor seviyelere ulaştı.