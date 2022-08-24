Finlandiya Başbakanı, görüntüleri doğruladı
Finlandiya Başbakanı Marin, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri doğruladı.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, sosyal medyaya sızdırılan yarı çıplak fotoğrafının Kesaranta'daki resmi konutunda çekildiğini doğruladı.
Marin, TikTok'ta paylaşılan görüntü için "Bu fotoğrafın doğru olduğunu düşünmüyorum. Özür dilerim, bence o fotoğraf çekilmemeliydi" dedi.
Marin'e göre fotoğraf, Ruisrock festivalinden sonra, arkadaşlarını kutlamak için Kesaranta'ya götürdüğünde çekildi.
Helsingin Sonamat gazetesinin haberine göre, Fotoğrafta, model ve sosyal medya fenomeni Sabina Sarkka ve şair Natalia Kallio birlikte görünüyor.
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