Finlandiya Başbakanı Marin festivale katıldı: Elbisesinin fiyatıyla gündem oldu!

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:23

34 yaşında seçilerek Finlandiya’nın en genç başbakanı olan Sanna Marin, tamamı payetli elbisesiyle katıldığı festivalde gündem oldu. Yazar Tom Moyan, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in Flow Festival’de çekilmiş bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.

Finnish PM Sanna Marin (left) at the Flow Festival pic.twitter.com/ZGcnUn4I5p — Tom Moylan (@moylato) August 13, 2022

Marin’in payetli elbisesi ve botlarıyla poz verdiği fotoğrafta yanında fotoğrafçı Janita Autio bulunuyor.

Marin’in bit pazarından aldığı kıyafetinin fiyatının 8 Euro olduğu iddia edildi.