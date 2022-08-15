Finlandiya Başbakanı Marin festivale katıldı: Elbisesinin fiyatıyla gündem oldu!
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Flow Festival’de çekilen bir fotoğrafı ile gündem oldu. Yazar Tom Moyan tarafından Twitter'da paylaşılan fotoğrafta Marin'in payetli elbisesi dikkat çekti. Marin'in elbisesinin bit pazarından ve yalnızca 8 Euro olduğu iddia edildi.
34 yaşında seçilerek Finlandiya’nın en genç başbakanı olan Sanna Marin, tamamı payetli elbisesiyle katıldığı festivalde gündem oldu. Yazar Tom Moyan, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in Flow Festival’de çekilmiş bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.
Finnish PM Sanna Marin (left) at the Flow Festival pic.twitter.com/ZGcnUn4I5p— Tom Moylan (@moylato) August 13, 2022
Marin’in payetli elbisesi ve botlarıyla poz verdiği fotoğrafta yanında fotoğrafçı Janita Autio bulunuyor.
Marin’in bit pazarından aldığı kıyafetinin fiyatının 8 Euro olduğu iddia edildi.
Video Haberler
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
- Otel odasında üretilen sahte içkilere el konuldu
- 'Araçlarınızla dışarı çıkmayın'
- Deprem izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor
- Olası İstanbul depremine karşı tatbikat yapıldı
- Yağmur öncesi 'karabulutlar' böyle görüntülendi
- Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında
- Eminönü Mısır Çarşısı'nda su baskını
- İETT otobüsünün içini su bastı
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Promosyonlarda engel
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- 'Yasal seçim takvimine bakıldığında...'