Finlandiya Başbakanı Marin festivale katıldı: Elbisesinin fiyatıyla gündem oldu!

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Flow Festival’de çekilen bir fotoğrafı ile gündem oldu. Yazar Tom Moyan tarafından Twitter'da paylaşılan fotoğrafta Marin'in payetli elbisesi dikkat çekti. Marin'in elbisesinin bit pazarından ve yalnızca 8 Euro olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:23
Finlandiya Başbakanı Marin festivale katıldı: Elbisesinin fiyatıyla gündem oldu!
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34 yaşında seçilerek Finlandiya’nın en genç başbakanı olan Sanna Marin, tamamı payetli elbisesiyle katıldığı festivalde gündem oldu. Yazar Tom Moyan, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in Flow Festival’de çekilmiş bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı. 

Marin’in payetli elbisesi ve botlarıyla poz verdiği fotoğrafta yanında fotoğrafçı Janita Autio bulunuyor.

Marin’in bit pazarından aldığı kıyafetinin fiyatının 8 Euro olduğu iddia edildi.

 


Sanna Marin finlandiya

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