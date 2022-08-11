Türkiye, Finlandiya ve İsveç’le ilk üçlü toplantısını Stockholm’de yapacak

11 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularına çekincelerini kaldırdığı Madrid Zirvesi öncesi kabul edilen üçlü protokolde, kurulması kararlaştırılan üç ülke arasındaki Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı bu ay sonuna doğru Stockholm’de yapılacak. Türkiye’nin Helsinki ve Stockholm’den taleplerindeki ilerleme durumunun üç ülke arasında kurulacak “Daimi Ortak Mekanizma” vasıtasıyla takip edileceği belirtilmişti.

SÖZ VERİLMİŞTİ

Üç ülkenin Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıkları ile istihbarat kurumlarının yetkililerinin katılacağı toplantıda “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla haklarında arama kararı bulunan kişilerin iade istemleri başta olmak üzere Türkiye’nin istemleri görüşülecek. Finlandiya ve İsveç, Türkiye’yle imzaladıkları üçlü protokolde, terör örgütü PKK ile Suriye uzantıları PYD ve YPG’ye ayrıca FETÖ’ye destek vermeyeceğini taahhüt etmiş, Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırma sözü vermiş ve Türkiye’nin iade istemlerinin “Avrupa İade Sözleşmesi’yle uyumlu biçimde işleme konulacağını” bildirmişti.

Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’ten en somut talebini terör suçlamasıyla arananların iade istemi oluşturuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç’ten 33 kişinin iadesi için talepte bulunulduğunu ancak iki ülkeden henüz bir yanıt gelmediğini belirterek “NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya hükümeti verdiği sözleri yerine getirirse Türkiye sürecin tamamlanması için sözünde durarak gereken adımı atacak ama yerine getirmedikleri takdirde Türkiye bu konuda yine sözünü tutacak gereken adımı atmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

İsveç ve Finlandiyalı yetkililer ise iade taleplerinin her birinin tek tek ülke mahkemeleri tarafından ele alınacağını ve bu konuda siyasi bir güvence vermelerinin mümkün olmadığını belirtmekle yetiniyor.