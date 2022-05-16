Finlandiya: Bu hafta NATO'ya üyelik başvurusunda bulunacağız
Finlandiya, parlamentonun onayının ardından bu hafta NATO'ya üyelik başvurusunda bulunacak.
Finlandiya'nın NATO'ya katılma tartışmaları devam ederken, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto parlamento konuşmasında sürece dair açıklamalarda bulundu.
Bugün Finlandiya parlamentosunda NATO'ya üyelik için bir toplantı düzenleniyor. Parlamentodaki konuşmacılar, NATO üyesi ülkelerde yapılacak olan onay sürecine ve bu sürecin sorunsuz işlemesine dikkat çekiyor.
Saat 10:00'da başlayan parlamento görüşmelerinin yarına kadar sürebileceği belirtiliyor. Hükümet, parlamentonun onayının ardından NATO'ya başvuru sürecini başlatacak.
'NATO ÜYELİĞİ YOLUNDA ÇEŞİTLİ DÖNEMEÇ VE ENGELLER OLABİLİR'
Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, bu hafta sonu Berlin'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya girişim niyetlerinin çok iyi şekilde karşılandığını söyledi.
Pekka Haavisto, parlamentodaki milletvekillerine hitap ederek, "NATO üyesi 30 ülkede üyeliğimiz tartışılırken bu süreçte birçok farklı dönemeç ve yokuşlar olabilir. Herkesi bu süreçte temkinli ve sakin olmaya davet ediyorum. Hep birlikte bu süreci atlatacağız" dedi.
Haavisto, NATO'ya katılım sürecine dair, "Finlandiya, bu hafta NATO'ya üyelik başvurusunda bulunacak" dedi.
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