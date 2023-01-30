Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Türkiye ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:34

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 16:34

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, basın toplantısı düzenledi.

Pekka Haavisto, dün geceden bu yana Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yakın bir çalışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, Türk ve İsveç Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü söyledi.

Haavisto, "Dün Türk Dışişleri Bakanı ile yaptığım görüşmenin ardından, Türkiye'nin meseleye öyle baktığını teyit ettim ki, Finlandiya geçen yaz üzerinde anlaşmaya varılan Madrid üçlüsü konularında İsveç'ten biraz daha fazla ilerleme kaydetti" dedi.

Haavisto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Salı günü Estonya'da olacağını belirterek, "Estonya'da, Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu hakkında mutlaka yorum yapacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ÇOK CİDDİYE ALDIK"

Finlandiya'nın, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki endişelerini çok ciddiye aldığını ifade eden Haavisto, "Finlandiya'nın üyeliği konusunda en hassas konu PKK ve faaliyetleridir. Finlandiya'da, PKK'nın yasadışı bir terör örgütü olduğunu söyledik" diye konuştu.

Haavisto, İsveç'te Rasmus Paludan'ın provokasyonlarına değinerek, "Bunlar İsveç'te yaşanan çok talihsiz olaylar. Her ne kadar fikir özgürlüğü kapsamında olsalar da, küçük sembolik olaylar büyük etki yaratmaktadır" dedi.

Temmuz ayındaki NATO Liderler Zirvesine kadar Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olacağını "umduğunu" belirten Haavisto, bir olasılığa da işaret ederek, "Türkiye'de Mart sonundan önce NATO üyeliğimizi onaylama konusunda bir şeyler olabilir" diye konuştu.

"VİLNİUS'TAKİ ZİRVEYE KADAR ÜYE OLMAYI UMUYORUZ"

Finlandiya'nın, İsveç ile birlikte NATO'ya katılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Haavisto, "İki ülkeden sadece birinin NATO üyeliğine kabul edilmesi gibi bir ihtimal görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO'ya üyelik sürecinde başında pek çok ülkeden güvenlik garantileri almalarının kendilerine güven verdiğini belirten Haavisto, "Macaristan ya da Türkiye'nin kararını etkileyemesek bile Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi'ne kadar üye olmayı umuyoruz" dedi.