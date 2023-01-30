Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması: İsveç'e kırmızı Finlandiya'ya yeşil ışık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini ayrı ayrı değerlendirebileceklerini ancak buna önce NATO ve ilgili ülkelerin karar vermesi gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.
Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, İsveş ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Sorunlu olan ülke ile
daha az sorunlu ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olur.
Cumhurbaşkanımız da Finlandiya konusunda ayrı bir değerlendirmemiz olabilir
dedi" ifadesinde bulundu.
Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak sorunumuz yok, onların güvenlik endişelerine anlıyoruz ama Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor. Finlandiya tarafında bizim için olumlu gelişmeler yaşandı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya’nın NATO üyeliğine dair olumlu sinyal vermiş ve son günlerde İsveç ile yaşanan gerilime atıfta bulunarak, “Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım” açıklamasında bulunmuştu.
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