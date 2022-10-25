Finlandiya heyetinden Ankara'da ‘iade’ temasları
NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen Finlandiya’dan bir heyet, iade istemlerini görüşmek üzere bugün Ankara’da olacak.
Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle görüşeceği belirtilirken burada Türk tarafının Helsinki’den terör örgütleri FETÖ ve PKK üyesi olmakla suçlanan kişilerin iade talebini tekrarlayacağı ve bu kişilerin eylemlerinin delilleriyle anlatılacağı aktarıldı.
YARGI DÜĞÜMÜ
Muhtıradaki hükme karşın Finlandiya Adalet Bakanlığı, eylül ayında daha önce reddedilen iade talebi dosyalarının ceza hukukundaki “Ne bis in idem” (aynı suçtan dolayı iki kez yargılanmama) ilkesi uyarınca yeniden ele alınmasının mümkün olmadığı yönünde bir açıklama yaptı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Bu taleplerin kendi yasalarımıza uygun olarak ele alınması gerekiyor” demişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 6 Ekim’de “Finlandiya terörün kol gezdiği bir yer değil. Ama İsveç öyle. Dolayısıyla burada Finlandiya, İsveç noktasında NATO’nun bir karar vermesi gerekir. NATO, bu kararı Finlandiya lehine verirse biz de bu konuda elimizden geleni yaparız” diye konuşmuştu.
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