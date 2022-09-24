Finlandiya, seferberlik kararı sonrası Rus turistlere sınırları kapadı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 17:47

Finlandiya, Rus lider Putin'in seferberlik ilanının Rus seline yol açmasının ardından Rus turistlere kapıları kapatma kararı aldı.

Financial Times'ın haberine göre, Finlandiya merkez sol hükümeti, önümüzdeki birkaç gün içinde Rus turistlerin sınırı geçmesini durduracağını söyledi.

Devlet televizyonuna konuşan Devlet Başkanı Sauli Niinisto, "Nefes almak ve istikrarı sürdermek için, Rusya'dan Finlandiya'ya gelen insan sayısını önemli ölçüde azaltmak istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, yasağın hem Finlandiya hem de diğer Avrupa ülkeleri tarafından verilen vizelere uygulanacağını söyledi.