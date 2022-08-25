Finlandiya'da 3 gazeteci devlet belgelerini ifşa ile suçlandı
Finlandiya'da 3 gazeteci gizli savunma belgelerini ifşa etmekten yargılanıyor
Finlandiya'da üç gazetecinin ulusal savunma sırlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle yargılanacakları davanın işlemleri başladı.
Helsingin Sanomat gazetesinde söz konusu gizli savunma belgelerinin yayımlandığı makaleyi yazan Laura Halminen ve Tuomo Pietilainen ile gazetenin siyasi haber departmanı eski editörü Kalle Silfverberg bugün başkent Helsinki'de hakim karşısına çıktı.
Finlandiya'nın kamu yayın kuruluşu YLE'ye göre, davanın ön işlemleri Helsinki'deki bir mahkemede başlarken, ilk duruşma 29 Eylül'de yapılacak.
Ekim 2021'de devlet sırlarını ifşa etmek ve ifşa etmeye çalışmakla suçlanan gazeteciler, yayımlanan bilgilere zaten açık kaynaklardan erişilebileceği gerekçesiyle suçlamaları reddetti.
Üç gazetecinin 4 ay ila 4 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
16 Aralık 2017'de gazetede yayımlanan bir makalede, ülkedeki bir savunma askeri istihbarat teşkilatının faaliyetlerine dair detaylara yer verilmesi üzerine, savcılar hassas bilgilerin ifşa edildiği gerekçesiyle gazetecilere soruşturma başlatmıştı.
Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Kaius Niemi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Esa Makinen de başlangıçta dava kapsamında suçlanmış, ancak daha sonra haklarındaki suçlamalar düşmüştü.
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