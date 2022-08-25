Son Dakika: İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi!

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı. Tatlıses'i kurtarma çalışmaları sürüyor

İHA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 11:29
Son Dakika: İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi!
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.


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