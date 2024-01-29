Finlandiya'da adaylar yüzde 50'yi aşamadı: Seçim ikinci tura kaldı

Finlandiya'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 11:16
Finlandiya'da adaylar yüzde 50'yi aşamadı: Seçim ikinci tura kaldı
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Cumhurbaşkanı seçimi için dün sandık başına giden Finlandiya'da oy sayma işlemi tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamlarken, eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşti.

Adaylardan Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho oyların yüzde 19'unu alarak 3, Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn ise oyların yüzde 15,3'ünü alarak 4. sırada yarışı tamamladı.

Seçimlerin resmi sonuçlarının yarın açıklanması beklenirken, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Stubb ile Haavisto arasında geçecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu 11 Şubat'ta yapılacak.


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