Finlandiya'da düzenlenen eylemde terör örgütü YPG/PKK flamaları engellendi

07 Aralık 2022 Çarşamba, 01:45

NATO üyelik sürecinde onayını almak adına Finlandiya, Türkiye ile görüşmelerini sürdüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye ile yapılan üçlü mutabakat kapsamında atılan adımlara ilişkin, "Süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var" diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz gün, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen bir “Neo-nazi karşıtı yürüyüş” eyleminde, terör örgütü YPG/PKK sempatizanlarının terör örgütünü tasvir eden afiş ve flama kullanmaları polisler tarafından engellendi.