Finlandiya, Türkiye'yi hedef aldı: Ankara'nın eylemleri de buna dahil
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini geciktirmesinin süpriz olmadığını söyledi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, katıldığı bir askeri tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onay sürecine ilişkin Bükreş'te gerçekleştirilen NATO toplantısından büyük bir haber çıkmayacağını tahmin ettiğini söyledi.
Niinistö, Türkiye'nin diğer NATO ülkelerine kıyasla Finlandiya'nın onay sürecinde daha yavaş hareket etmesinin sürpriz olmadığını belirterek, bunun Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen seçimden kaynaklandığını söyledi.
Niinistö, "Çözümün tek bir kişinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olduğu benim için oldukça açıktı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci Türkiye'deki seçim durumundan etkilendi" dedi.
Finlandiya'nın onay sürecinin nispeten hızlı ilerlediğini belirten Niinistö, ancak nihai sonucun gecikebileceğini dile getirdi.
Niinistö, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürütülen Pençe-Kılıç Harekatı'nın bir tepki olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, bu operasyonu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından gerçekleştirdi" diye konuştu.
Niinistö, "İnsan hayatının kaybedildiği tüm olaylar elbette çok üzücü. Türkiye'nin eylemleri de buna dahil" ifadelerini kullandı.
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