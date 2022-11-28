Finlandiya'dan NATO açıklaması: Kararlarını beklemek zorundayız

28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:48

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Pekka Haavisto, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Ukrayna'ya da somut faydalar sağlayacağını söyledi.

Haavisto, "Ukrayna, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerin NATO'ya katılımını kuvvetle desteklemektedir. Bir bütün olarak Avrupa'nın güvenliği için NATO'nun genişlemesi ve yeni üyeler alabilmesi önemlidir" diye konuştu.

Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılım sürecinin "beklenenden daha uzun sürmekte" olduğunu kaydetti.

Haavisto, "Şimdi hala Macaristan ve Türkiye'nin kararlarını beklemek zorundayız. Geçen hafta hem Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto hem de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halindeydim. Her iki ülkenin de onay kararını ertelemek için kendi iç siyasi nedenleri vardı" dedi.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye ile yapılan üçlü mutabakat kapsamında atılan adımlara ilişkin, "Süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bu şu demek, muhtıradaki yükümlülüklerin bazılarını yerine getirdiler, bir kısmını da yerine getirmediler. Yani henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclisimizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da İsveç Başbakanı'na (Ulf Kristersson) bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, iki ülkenin şartları yerine getirmesine ilişkin, "Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç" ifadelerini kullandı.