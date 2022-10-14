Finlandiya'da 'nükleer kaza' endişesi: İyot tablet stokları tükendi
Finlandiya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle ortaya çıkabilecek nükleer kaza riskine karşı tedbir almak isteyen halk, eczanelere akın etti. Finlandiyalılar, eczanelerdeki iyot tablet stokunu tüketti.
Finlandiya'da Sağlık Bakanlığı'nın bölgede nükleer bir olay yaşanması ihtimaline karşı kullanılması tavsiyesinde bulunduğu iyot tabletlerin stokları tükendi. Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, (Rusya-Ukrayna Savaşı'nda) nükleer bir olay gerçekleşmesi ihtimaline karşı halka iyot tablet kullanılmasını tavsiye etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir nükleer tesisteki kaza, tiroit bezinde birikebilen radyoaktif salınımına yol açabilir" ifadesi kullanıldı.
ÜLKE, ECZANELERE AKIN ETTİ
Söz konusu açıklamanın ardından halkın eczanelere akın etmesiyle ülke genelinde iyot tablet stokları kısa sürede tükendi. Bakanlık, söz konusu tabletleri 3-40 yaş aralığındakilerin kullanması tavsiyesinde bulundu.
Öte yandan Bakanlık, radyasyonla ilgili acil bir durumda, insanların kendilerini radyasyondan korumasının en önemli yolunun evlerinde kalmaları olduğunu kaydetti.
Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenliği Kurumu Başkanı Petteri Tiippana, "Evet, Ukrayna'daki savaş, (Bakanlığın) talimatların güncellenmesini etkiledi. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında insanlar güncel talimatlara sahip olmalıdır" dedi.
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