Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: NATO üyeliği sürecini hızlandırmalıyız

Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını hızlandırması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 10:22
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: NATO üyeliği sürecini hızlandırmalıyız
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Brüksel'deki NATO toplantısında bir araya gelerek ikili görüşmede bulundu.

Antti Kaikkonen, görüşmeye ilişkin, "Görüşme iyi geçti. Gelecekteki müttefikimizle savunma bakanları arasında fikir alışverişinde bulunabilmemiz de güzel" dedi.

Kaikkonen, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasını İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasından daha olumlu gördüğünü söyledi.

Kaikkonen, "Finlandiya'nın NATO üyeliğine, İsveç'in üyeliğinden daha olumlu bakıyorlar" diye konuştu.

Türkiye'den onay sürecini hızlandırmasını istediğini belirten Kaikkonen, silah ihracatı konusunda da bir problem olmadığını söyledi.

Kaikkonen, "NATO'ya dahil olduğumuzda, silah ihracatına yönelik onaylar verilirken bu konu genel değerlendirmede dikkate alınacak" dedi.


NATO finlandiya isveç

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