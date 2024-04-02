Finlandiya'da okulda silahlı saldırı: Yaralılar var!
Finlandiya'da bir ilkokulda çıkan çatışmada üç çocuğun yaralandığı ve bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Finlandiya'da başkent Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'daki bir ilkokulda silahlı çatışma yaşandı.
Finlandiya polisi, olayın Viertola okulunda gerçekleştiğini söyledi.
Çatışmada üç çocuğun yaralandığı ve reşit olmayan bir şüphelinin yakalandığı kaydedildi.
Bir polis sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, yaralıların apar topar hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Viertola okulu müdürü Sari Laasila, olay hakkında daha fazla yorum yapmayı reddederek, "Acil tehlike sona erdi" ifadelerini kullandı.
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