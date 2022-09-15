Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Yeni bir gelişme yok

15 Eylül 2022 Perşembe, 17:19

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sauli Niinistö, Yunanistan ve İspanya'nın, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazırlandıklarını duyurdu.

Niinistö, Türkiye ve Macaristan'ın, Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki tutumuna değinerek, her iki ülkeyle de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Niinistö, Türkiye'nin tutumunu "boş bir kağıt" olarak nitelendirerek, "Türkiye ile ilgili yeni bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN RUSYA İLE SINIRI İKİYE KATLANACAK"

Niinistö, Finlandiya'nın üyeliğinin resmi şekilde onaylanmasının ardından NATO'nun, Rusya ile olan sınırını ikiye katlayacağını belirtti.

Niinistö, "Oldukça normal bir başlangıç ??noktası, Finlandiya'nın bununla (sınır) ilgilenmesi gerekiyor" dedi.

Niinistö ayrıca, "NATO'da temel anlaşmalara, temel yükümlülüklere ve haklara göre hareket ediyoruz" diyerek, "durumlara, ortaya çıktıkça tepki vermenin daha akıllıca olduğunu" söyledi.