Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Yeni bir gelişme yok
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair tutumunu "boş bir kağıt" olarak nitelendirdi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
Sauli Niinistö, Yunanistan ve İspanya'nın, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazırlandıklarını duyurdu.
Niinistö, Türkiye ve Macaristan'ın, Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki tutumuna değinerek, her iki ülkeyle de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Niinistö, Türkiye'nin tutumunu "boş bir kağıt" olarak nitelendirerek, "Türkiye ile ilgili yeni bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.
"NATO'NUN RUSYA İLE SINIRI İKİYE KATLANACAK"
Niinistö, Finlandiya'nın üyeliğinin resmi şekilde onaylanmasının ardından NATO'nun, Rusya ile olan sınırını ikiye katlayacağını belirtti.
Niinistö, "Oldukça normal bir başlangıç ??noktası, Finlandiya'nın bununla (sınır) ilgilenmesi gerekiyor" dedi.
Niinistö ayrıca, "NATO'da temel anlaşmalara, temel yükümlülüklere ve haklara göre hareket ediyoruz" diyerek, "durumlara, ortaya çıktıkça tepki vermenin daha akıllıca olduğunu" söyledi.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Çocuklarının yurtdışında okuduğunu unuttu