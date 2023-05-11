Finlandiya’nın görev süresi dolan Başbakanı Sanna Marin boşanıyor
Finlandiya’nın görev süresi dolan Başbakanı Sanna Marin 3 yıldır evli olduğu Markus Raikkonen ile boşanıyor.
Finlandiya’da 2019’da başbakanlık koltuğuna oturan ve ülke tarihindeki en genç başbakan olan Sanna Marin 3 yıldır evli olduğu Markus Raikkonen ile birlikte boşanma davası açtıklarını bildirdi.
Marin ve Raikkonen’in sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, “19 yıllık birlikteliğimiz ve güzel kızımız için minnettarız” ifadelerini kullandılar.
Sanna Marin ve Markus Raikkonen 2020 yılında pandemi döneminde evlenmişlerdi.
Sanna Marin, başbakanlığı döneminde dans videosu ve uyuşturucu testi yaptırmasıyla gündem olmuştu.
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