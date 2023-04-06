Finlandiya'da hükümet istifasını sundu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, hükümetinin istifasını Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sundu.

İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 13:55
Finlandiya'da hükümet istifasını sundu
Abone Ol google-news

Finlandiya'da görev süresi sona eren Başbakan Sanna Marin, hükümetinin istifasını Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sundu.

Hükümettten yapılan açıklamada, Marin'in istifasının Niinistö tarafından kabul edildiği, yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin geçici olarak devam edeceği bildirildi.

Finlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 20,8’ini alan Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Parti seçimin galibi olmuş, Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 20,1'ini ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 19,9’unu almıştı.


finlandiya Sanna Marin istifa

İlgili Haberler

Finlandiya NATO üyesi oldu

Finlandiya NATO üyesi oldu
Finlandiya'da sağ koalisyon kazandı, başbakan yenilgiyi kabul etti

Finlandiya'da sağ koalisyon kazandı, başbakan yenilgiyi kabul etti
Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya katılımı ek bir tehdit oluşturdu

Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya katılımı ek bir tehdit oluşturdu

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler