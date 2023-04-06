Finlandiya'da hükümet istifasını sundu
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, hükümetinin istifasını Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sundu.
Finlandiya'da görev süresi sona eren Başbakan Sanna Marin, hükümetinin istifasını Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sundu.
Hükümettten yapılan açıklamada, Marin'in istifasının Niinistö tarafından kabul edildiği, yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin geçici olarak devam edeceği bildirildi.
Finlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 20,8’ini alan Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Parti seçimin galibi olmuş, Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 20,1'ini ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 19,9’unu almıştı.
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