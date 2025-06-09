Firari zebra helikopterle yakalandı

Rutherford County Şerif Ofisi, Ed adlı zebranın pazar günü Christiana bölgesindeki bir mahalleye yakın otlak alanda bulunduğunu ve başarıyla yakalandığını açıkladı.

Zebra, 30 Mayıs’ta Christiana’ya gelmiş, sahibinin ertesi gün “kayboldu” ihbarı üzerine arama çalışmaları başlamıştı.

Zebra, “Interstate 24” otoyolunda koşarken görüntülenmiş, bu nedenle yol trafiğe kapatılmıştı. Ancak zebra ormanlık alana kaçmıştı.

HELİKOPTER DEVREYE GİRDİ

Zebranın kaçışının uzun sürmesiy nedeniyle, devreye havadan müdahale ekipleri girdi. Şerif ofisinin açıklamasına göre zebra, bir ağ yardımıyla yakalanarak bir helikopterle havalanıp, bekleyen hayvan taşıma aracına indirildi.

Yetkililerin paylaştığı videoda, zebranın ağ içinde, sadece kafası dışarıda kalacak şekilde helikoptere bağlandığı ve güvenle taşındığı görülüyor.

Zebranın yakalanma süreci, geçtiğimiz ay Alabama’da kaçan bir kangurunun bir otoyolun kapatılmasına neden olmasının hemen ardından yaşandı