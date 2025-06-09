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Firari zebra helikopterle yakalandı

Firari zebra helikopterle yakalandı

9.06.2025 14:03:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Firari zebra helikopterle yakalandı

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir haftadan fazla süredir kaçak olan ve sosyal medyada fenomene dönüşen “Ed” adlı zebra, yetkililer tarafından yakalandı. Zebranın yakalanma anı ve helikopterle taşınması da görüntülendi.

Rutherford County Şerif Ofisi, Ed adlı zebranın pazar günü Christiana bölgesindeki bir mahalleye yakın otlak alanda bulunduğunu ve başarıyla yakalandığını açıkladı. 

Zebra, 30 Mayıs’ta Christiana’ya gelmiş, sahibinin ertesi gün “kayboldu” ihbarı üzerine arama çalışmaları başlamıştı.

Zebra, “Interstate 24” otoyolunda koşarken görüntülenmiş, bu nedenle yol trafiğe kapatılmıştı. Ancak zebra ormanlık alana kaçmıştı.

HELİKOPTER DEVREYE GİRDİ

Zebranın kaçışının uzun sürmesiy nedeniyle, devreye havadan müdahale ekipleri girdi. Şerif ofisinin açıklamasına göre zebra, bir ağ yardımıyla yakalanarak bir helikopterle havalanıp, bekleyen hayvan taşıma aracına indirildi.

Yetkililerin paylaştığı videoda, zebranın ağ içinde, sadece kafası dışarıda kalacak şekilde helikoptere bağlandığı ve güvenle taşındığı görülüyor.

Zebranın yakalanma süreci, geçtiğimiz ay Alabama’da kaçan bir kangurunun bir otoyolun kapatılmasına neden olmasının hemen ardından yaşandı

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