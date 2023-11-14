Firmasının vergi ödemediğini itiraf etti: Görevinden ayrıldı
Japonya’da Kıdemli Maliye Bakan Yardımcısı Kanda Kenji, firmasının son 10 yıl içinde farklı dönemlerde emlak vergilerini ödemediğini itirafında bulunarak, görevinden istifa etti.
Japonya’da Kıdemli Maliye Bakan Yardımcısı Kanda Kenji, açıklamasında, firmasına ait arazi ve mal varlıklarını kapsayan sabit emlak vergilerinin, 2013-2022'de 4 farklı vakada, ödenmediğini itiraf etti
Emlak vergilerinin ödenmemesi nedeniyle firmasına ait arazi ve mal varlıklarına el konulduğunu, bunun kamuoyuna yansıdığını belirten Kanda, Japon halkından özür diledi.
Kanda, Kıdemli Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kanda'nın istifasını ciddiye aldıklarını belirterek, "Görevlerimizi daha büyük bir ciddiyet duygusuyla yerine getirmeliyiz. Halkın güvenini yeniden tesis için yapmamız gereken bu" dedi
Japonya'da haftalık yayımlanan bir aktüel derginin bu ay başındaki sayısında çıkan bir haberde, Kanda Kenji'ye ait firmanın, çeşitli dönemlerde vergi kaçakçılığı yaptığı iddiaları kayda geçmişti.
Kanda, geçen hafta, iddialara cevap vermeyip, siyasi mesaisi nedeniyle vergi muhasebeciliği işlerinin azaldığını belirterek, "Diğer konular ofis personeline bırakıldı. Bu işlere karışamayacak kadar meşguldüm" ifadesini kullanmıştı.
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