First Lady'ler hedefte: Holokost Anıtı'nda 'kahkaha' tepkisi

Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:26

Güncelleme: 28.05.2024 - 14:27

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çeyrek asırdan beri Almanya'ya ilk kez giden Fransız lider olarak gerçekleştirdiği ziyaret, ciddi bir skandalın gölgesinde kalabilir.

Emmanuel Macron ve Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in eşlerinin Berlin'deki Holokost Anıtı'na ziyaret sırasında kahkaha atması eleştirileri oklarına neden oldu.

Sputnik'in aktardığına göre, Alman Bild gazetesi, Holokost Anıtı'nda yaşanan skandalı okurlarına "Cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Buüdenbender, öldürülen Yahudilerin anısına dikilen taş levhaların yanından geçerken kahkaha attılar. Onları neyin kahkaha attırdığı bilinmiyor" sözleriyle aktardı.

Bild, first lady'lerin kahkaha attıkları ana ait fotoğrafının 'sinir bozucu' olduğunu ve diğer Avrupa ülkelerinde de hayretle karşılandığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in görgü kurallarını ciddi şekilde çiğnediğini dile getirdikleri yorumlarla yaşanan skandala tepkilerini gösterdi.