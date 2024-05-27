Azerbaycan'dan Fransa'ya yanıt: Cevapsız kalmayacak

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade Fransız medyasındaki Azerbaycan’a yönelik karalama kampanyasına ilişkin açıklamasında, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, “Fransa’nın uygunsuz açıklamalarının ve provokasyonlarının cevapsız kalmayacağından emin olması gerekiyor” dedi.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:50
Azerbaycan'dan Fransa'ya yanıt: Cevapsız kalmayacak
Abone Ol google-news

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransız medyasında Azerbaycan’a yönelik karalama kampanyasının genişletilmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in Azerbaycan’ın "diktatör ülke" olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili henüz özür dilemediğini hatırlatan Hacızade, “Fransa tarafı bu tür sorumsuz ve kabul edilemez açıklamalar nedeniyle özür dilemediği gibi Le Point ve benzeri yerel medyasında Azerbaycan’a yönelik karalama ve iftira kampanyasını da genişletmiştir. Bu ülkenin ‘demokrasi’ adı altında Azerbaycan’a karşı yürüttüğü kampanya, Fransa’nın dış politikasındaki başarısızlığı örtbas etme girişimidir” dedi.

Dünyaya “demokrasi dersi” vermeye çalışan Fransa’nın uluslararası hukuk ihlallerinin, yeni sömürgeci politikasının bilindiğini, ırkçılığı, ayrımcılığı ve İslamofobiyi desteklediğini, insan haklarını kısıtladığını vurgulayan Hacızade, “Dolayısıyla Azerbaycan’a diktatörlük demeden önce Fransa’nın bu faaliyetlerinden ders alması faydalı olacaktır. Fransa’nın ülkemize yönelik yürüttüğü karalama kampanyasının, uygunsuz açıklamalarının ve provokasyonlarının cevapsız kalmayacağından emin olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, 16 Mayıs’ta bir televizyon kanalında katıldığı programda Azerbaycan’ın "diktatör ülke" olduğunu söylemişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Darmanin’in açıklamasının ardından Fransa’dan özür talebinde bulunmuştu.


fransa haberleri Azerbaycan haberleri

İlgili Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Alman mevkidaşı Steinmeier langırt oynadı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Alman mevkidaşı Steinmeier langırt oynadı
Fransa Açık'ta Alcaraz ve Rublev, ikinci tura çıktı

Fransa Açık'ta Alcaraz ve Rublev, ikinci tura çıktı
Fransa'da ortalık karıştı! Dev maç öncesi 20 kişi yaralandı...

Fransa'da ortalık karıştı! Dev maç öncesi 20 kişi yaralandı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li müteahhit ihaleyi aldı, inşaatı yarım bıraktı

AKP’li müteahhit ihaleyi aldı, inşaatı yarım bıraktı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’
İstanbul'da Aslıhan Zengin'in bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı: 'Görürseniz mutlaka ihbar edin!'

İstanbul'da Aslıhan Zengin'in bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı: 'Görürseniz mutlaka ihbar edin!'
Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’

Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’
Manisa’da erkek vahşeti: Eski eşini ve ailesini bıçakla katletti!

Manisa’da erkek vahşeti: Eski eşini ve ailesini bıçakla katletti!
Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig’e veda etti…

Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig’e veda etti…
RTÜK’ün yıllık ceza bilançosu ortaya çıktı: En çok ceza Halk TV, TELE1 ve Now TV’ye

RTÜK’ün yıllık ceza bilançosu ortaya çıktı: En çok ceza Halk TV, TELE1 ve Now TV’ye
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi