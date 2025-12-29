Florida’da kritik zirve! Trump, Zelenski ile görüştü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 00:24:00
ANKA
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Florida’daki Mar-a-Lago’da bir araya geldi.

Trump, hem Zelenski’nin hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış anlaşması yapmak istediğine inandığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Florida'da Palm Beach’teki Mar-a-Lago konutunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi ağırladı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için bir anlaşma zemini olduğunu düşündüğünü söyledi. Görüşmenin ardından Trump, Putin ile tekrar iletişime geçeceğini ve müzakerelere devam edeceklerini duyurdu.

Kremlin Danışmanı Yuri Ushakov da iki liderin görüşmesinin “dostane, samimi ve iş odaklı” geçtiğini ve güvenlik ile ekonomi konularında özel çalışma grupları kurulmasına karar verildiğini belirtti.

