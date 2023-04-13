Florida’da caddeler göle döndü, bir kişi sel sularında yüzdü
ABD’nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentinde şiddetli yağışın ardından bir kişi sel sularında yüzdü. Caddelerin göle döndüğü kentte çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı. Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı’nın apronunda meydana gelen su baskını nedeniyle uçuşlar durduruldu.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County’de etkili olan yoğun yağış, seli beraberinde getirdi. Fort Lauderdale kentindeki caddelerde su baskınları meydana geldi. Çok sayıda araç sular altında kalırken, bazı yollar kapandı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişinin sel sularında yüzdüğü görüldü.
Kentteki acil durum operasyon merkezi harekete geçirilirken, arama-kurtarma operasyonları için gerekli önlemler alındı.
HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU
Yoğun yağış hava trafiğine de aksattı. Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı’nın apronunda meydana gelen su baskını nedeniyle uçuşlar durdurulurken, yolcular mahsur kaldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- İYİ Parti'den yeni seçim kampanyası videosu
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- Cumhur İttifakı'na zor soru
- Mustafa Destici 'ırkçı' söylemlerini sürdürdü