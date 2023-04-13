ABD, Türkiye merkezli kuruluşlara yaptırım getirdi

Yayınlanma: 13.04.2023 - 08:28

Güncelleme: 13.04.2023 - 08:28

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu güne kadar geçen sürede, Türkiye'ye yönelik en büyük yaptırım kararını gerçekleştirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD hazine bakanlığının açıkladığı yaptırımların kapsamında, 20’yi aşkın ülkedeki 120’den fazla kişi ve kuruluşa yönelik oldu.

Yaptırım uygulanan Türkiye merkezli kuruluşlar arasında hem sivillerin kullandığı hem de askeri alanda kullanılabilen “çift kullanımlı” ürünlerin Rusya’ya götürülmesine yardım etmekle suçlanan bir elektronik şirketi yer aldı.

Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, yaptırımların, denizcilik ve ticaret alanında faaliyet gösteren Rusya bağlantılı ya da Rus kontrolündeki Türkiye merkezli kurum ve kişileri hedef aldığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Bu durum, ihracat kontrollerinin uygulanmasında bir uyarı niteliği taşıyor" dedi.