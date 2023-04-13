ABD, IŞİD liderlerinden birini yakaladığını duyurdu

ABD, Suriye’nin doğusundaki bir operasyonda IŞİD liderlerinden Huzeyfe el-Yemeni’yi ve iki yardımcısını yakaladıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 07:25
ABD, IŞİD liderlerinden birini yakaladığını duyurdu
Abone Ol google-news

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin doğusunda helikopter destekli bir baskında terör örgütü IŞİD'in saldırı planlarını yaptığı iddia edilen Huzeyfe el-Yemeni’nin ve iki yardımcısının ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, ABD birliklerinin helikopterle düzenlediği operasyonda herhangi bir sivil kaybının yaşanmadığı ve Yemeni’nin yakalanmasının örgütün operasyon düzenleme kabiliyetine önemli bir darbe olduğu ifade edildi.


ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ABD IŞİD

İlgili Haberler

İsveç, Kuran yakma eylemiyle ilgili IŞİD bağlantılı kişileri tutukladı

İsveç, Kuran yakma eylemiyle ilgili IŞİD bağlantılı kişileri tutukladı
IŞİD lideri ABD operasyonunda öldürüldü

IŞİD lideri ABD operasyonunda öldürüldü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler