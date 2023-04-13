ABD, IŞİD liderlerinden birini yakaladığını duyurdu
ABD, Suriye’nin doğusundaki bir operasyonda IŞİD liderlerinden Huzeyfe el-Yemeni’yi ve iki yardımcısını yakaladıklarını açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin doğusunda helikopter destekli bir baskında terör örgütü IŞİD'in saldırı planlarını yaptığı iddia edilen Huzeyfe el-Yemeni’nin ve iki yardımcısının ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, ABD birliklerinin helikopterle düzenlediği operasyonda herhangi bir sivil kaybının yaşanmadığı ve Yemeni’nin yakalanmasının örgütün operasyon düzenleme kabiliyetine önemli bir darbe olduğu ifade edildi.
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