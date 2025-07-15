Flört sitesinde casusluk skandalı: Emekli subay itiraf etti

Nebraska’daki Offutt Hava Üssü’nde ABD Stratejik Komutanlığı bünyesinde sivil çalışan olarak görev yapan 64 yaşındaki David Slater, çok gizli bilgi erişimine sahipti.

Slater, Omaha’daki federal mahkemede hâkim karşısına çıkarak, ulusal savunmaya ilişkin gizli bilgileri yetkisiz bir kişiye iletmek üzere komplo kurduğunu kabul etti.

Savcılığa göre Slater, Ukrayna’da yaşadığını söyleyen bir kadınla çevrim içi bir flört uygulamasında mesajlaşırken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gizli bilgileri paylaştı.

Kadının mesajlarında Slater’a “Benim gizli muhbir aşkım!”, “Sen benim gizli ajanımsın, aşkla” gibi ifadeler kullandığı, NATO’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sürpriz yapıp yapmayacağını bile sorduğu ortaya çıktı.

“GİZLİ BİLGİLERİ BİLEREK İLETTİM”

Slater, suçunu kabul ettiği dilekçede şu ifadeleri kullandı:

“Ulusal savunmaya ilişkin bilgileri, yetkisiz bir kişiye kasıtlı olarak iletmek üzere komplo kurdum.”

2020’de yarbay rütbesiyle emekli olan Slater, 2021-2022 yılları arasında gizli bir alanda çalışmış ve çok gizli seviyede sınıflandırılmış brifinglere katılmıştı. Bu toplantılarda edindiği bilgileri, yabancı bir flört platformunda görüştüğü kişiye aktardığı belirlendi. Slater, Mart 2024’te tutuklandı.

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi Başsavcı Yardımcısı John Eisenberg, Slater’ın “ülkenin en hassas sırlarına” erişimi olduğunu vurguladı.

Nebraska Başsavcısı Lesley Woods ise Slater’ın sorumluluğunu ihlal ettiğini belirterek, “Yıllarca süren askeri deneyimine rağmen, karşısındaki kişinin niyetlerinden şüphe duymadan bilgi paylaşmayı sürdürdü” dedi.

EN FAZLA 10 YIL CEZA ALABİLİR

Savcılar ile avukatları arasında varılan anlaşmaya göre Slater, 5 yıl 10 ay ile 7 yıl 3 ay arasında hapis cezası alacak. Savcılık, bu aralığın en düşük cezasını önerecek. Ancak nihai kararı 8 Ekim’de ABD Bölge Yargıcı Brian Buescher verecek. Suçun yasadaki maksimum cezası 10 yıl hapis.

Mahkeme belgelerinde, Slater’a gizli bilgileri sızdırması için yönlendirme yapan kişinin kimliği açıklanmadı. Bu kişinin Ukrayna ya da Rusya adına çalışıp çalışmadığı da bilinmiyor. Görüşmelerin gerçekleştiği çevrim içi flört platformunun adı da gizli tutuldu.

Savcılık sözcüsü Amy Donato, soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceklerini belirtti.