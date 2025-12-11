Forbes 'Dünyanın En Güçlü Kadınları'nı açıkladı: 37 trilyon dolarlık etki alanına sahipler!

Dünya genelinde kadınlar için oldukça zorlu geçen 2025 yılı, iş kayıplarında artış ve çevrimiçi platformlarda kadınlara yönelik söylemlerin sertleşmesiyle dikkat çekti. Tüm bu olumsuz tabloya karşın, Forbes’un açıkladığı “Dünyanın En Güçlü Kadınları” listesine giren isimler, liderlikleri ve küresel etkileriyle öne çıkmayı başardı.

Forbes tarafından 22. kez yayımlanan liste; para, medya görünürlüğü, etki gücü ve etki alanı olmak üzere dört ana kriter üzerinden hazırlandı. Siyasetçiler için ülke ekonomisi ve nüfus büyüklüğü; şirket liderleri için ise gelir, şirket değeri ve çalışan sayısı değerlendirildi. Ayrıca adayların medya yansımaları da detaylı analizlerle incelendi.

Listeye giren kadınlar, toplam 37 trilyon dolarlık ekonomik gücü temsil ediyor. Bu isimler, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkileyen karar ve projelerde kritik rol oynuyor.

2025'in en güçlü kadınları listesi, küresel ölçekte etkisi bulunan siyasetçilerden teknoloji devlerinin liderlerine, iş dünyasının öncü isimlerinden hayırseverlik ve sosyal etki alanında ses getiren figürlere uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Forbes’un güç sıralamasında yer alan tüm isimler, 2025'in belirsizliklerle dolu atmosferinde liderlik ve dayanıklılık örneği sergileyerek dünya gündeminde önemli bir yer edinmeyi başardı.



İşte 2025'in en güçlü kadınları…





1-URSULA VON DER LEYEN

Ursula von der Leyen, Temmuz 2019’da Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı olarak göreve başladı. Daha önce, 2005–2019 yılları arasında Angela Merkel’in kabinesinde kesintisiz görev yaparak modern Alman siyasetinin en uzun süre görev yapan bakanlarından biri oldu. Kabinedeki son altı yılında Almanya Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Temmuz 2024’te Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na ikinci kez seçilen von der Leyen, bu dönemdeki önceliklerinden birinin Avrupa demokrasisini güçlendirmek olduğunu vurguladı.





2-CHRISTINE LAGERDE

Avrupa ve küresel finans dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Christine Lagarde, 2019’dan bu yana Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı olarak görev yapıyor. Ekonomi ve hukuk alanındaki köklü kariyeriyle öne çıkan Lagarde, aynı zamanda ECB’nin başına geçen ilk kadın unvanına sahip.

Lagarde, Avrupa Merkez Bankası’ndaki görevi öncesinde 2011-2019 yılları arasında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı olarak küresel ekonomik politikalara yön verdi. Bundan önce ise Fransa’da ekonomi, maliye ve sanayi bakanlığı görevlerini üstlendi.

Kriz yönetimi, para politikası ve finansal istikrar konularındaki etkili duruşuyla tanınan Lagarde, bugün dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.





3-SANAE TAKAICI

Japonya’da Ekim 2025’te ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçilen Sanae Takaichi, uzun yıllardır Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) muhafazakar kanadının en güçlü figürleri arasında yer alıyor. Sıklıkla “Demir Leydi” Margaret Thatcher’ı siyasi rol modeli olarak gösteren Takaichi, sert çizgisi ve ideolojik tutarlılığıyla tanınıyor.

İlk kez 1993’te parlamentoya seçilen Takaichi, yıllar içinde LDP içinde çeşitli görevlerde bulundu. İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı döneminde teknoloji, medya düzenlemeleri ve ulusal güvenlik politikalarındaki kararlı duruşuyla dikkat çekti.





4-GIORGIA MELONI

İtalya siyasetinde bir dönüm noktası yaratan Giorgia Meloni, Ekim 2022’de ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve geldi. Muhafazakâr ve milliyetçi çizgisiyle bilinen Meloni, İtalya’nın Kardeşleri (Fratelli d’Italia) partisinin kurucusu ve lideri olarak son yıllarda yükselen sağ hareketin en güçlü figürlerinden biri haline geldi.

Meloni, genç yaşta siyasete girerek sağ kanadın gençlik örgütlerinde aktif rol aldı. Zaman içinde hızla yükselerek 2008–2011 yılları arasında İtalya’da Gençlik Politikaları Bakanı olarak görev yaptı.

Sert göç politikaları, aile değerlerine vurgu yapan söylemi ve Avrupa Birliği’ne karşı eleştirel ama pragmatik tutumuyla tanınan Meloni, bugün Avrupa’daki en etkili sağ liderlerden biri olarak görülüyor. İtalya’nın ekonomik zorlukları, göç baskısı ve Avrupa’daki siyasi dengeler üzerinde belirleyici bir isim olmaya devam ediyor.

5-CLAUDIA SHEINBAUM

Claudia Sheinbaum, Meksika tarihine yön veren bir seçimle Haziran 2024’te ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Meksika Şehri’nde Yahudi bir ailede dünyaya gelen Sheinbaum, siyasete girmeden önce enerji mühendisliği alanında doktora yapmış bir bilim insanı olarak akademide önemli bir kariyere imza attı. İklim değişikliği üzerine uzmanlaşan Sheinbaum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli’nde (IPCC) görev aldı ve bu nedenle 2007 Nobel Barış Ödülü’nü paylaşan bilim insanları arasında yer aldı.

2018–2023 yılları arasında Mexico City Belediye Başkanı olarak görev yapan Sheinbaum, özellikle ulaşım alanındaki reformlarıyla dikkat çekti. Kentin trafiğini hafifletmek için hayata geçirdiği “kablolu otobüs” sistemi, şehir genelinde hareketliliği artıran en başarılı projelerinden biri olarak öne çıktı.

Toplumsal eşitlik, çevre politikaları ve bilim temelli yönetim anlayışını merkeze alan Sheinbaum, bugün Latin Amerika’nın en etkili liderleri arasında gösteriliyor.



Listenin tamamı şu şekilde:



6-Julie Sweet – Accenture, Yönetim Kurulu Başkanı & CEO – ABD

7-Mary Barra – General Motors CEO – ABD

8-Jane Fraser – Citi, CEO & Yönetim Kurulu Başkanı – ABD

9-Abigail Johnson – Fidelity Investments, Başkan & CEO – ABD

10-Lisa Su – AMD CEO – ABD

11-MacKenzie Scott – Filantrop – ABD

12-Ruth Porat – Alphabet, Başkan & CIO – ABD

13-Melinda French Gates – Kurucu, Pivotal Philanthropies – ABD

14-Gail Boudreaux – Elevance CEO – ABD

15-Ana Patricia Botín – Santander, İcra Kurulu Başkanı – İspanya

16-Amy Hood – Microsoft, EVP & CFO – ABD

17-Kristalina Georgieva – IMF Direktörü – ABD

18-Tarciana Paula Gomes Medeiros – Banco do Brasil CEO – Brezilya

19-Catherine MacGregor – ENGIE CEO – Fransa

20-Gwynne Shotwell – SpaceX Başkanı & COO – ABD

21. Taylor Swift – Müzisyen – ABD

22. Laurene Powell Jobs – Kurucu, Emerson Collective – ABD

23. Gunjan Kedia – U.S. Bank CEO & Başkanı – ABD

24. Nirmala Sitharaman – Hindistan Maliye Bakanı – Hindistan

25. Kathryn McLay – Walmart International CEO – ABD

26. Carol Tomé – UPS CEO – ABD

27. Phebe Novakovic – General Dynamics CEO – ABD

28. Marianne Lake – JPMorgan Chase CEO (Tüketici Bankacılığı) – ABD

29. Tan Su Shan – DBS CEO – Singapur

30. Oprah Winfrey – Girişimci & Medya Kişiliği – ABD

31. Sarah London – Centene CEO – ABD

32. Sandy Ran Xu – JD.com CEO – Çin

33. Beyoncé Knowles-Carter – Müzisyen – ABD

34. Ho Ching – Temasek Trust Başkanı – Singapur

35. Dana Walden – Disney Entertainment, Eş Başkan – ABD

36. Thasunda Brown Duckett – TIAA CEO – ABD

37. Colette Kress – NVIDIA, EVP & CFO – ABD

38. Kathy Warden – Northrop Grumman, Başkan & CEO – ABD

39. Rachel Reeves – İngiltere Maliye Bakanı – Birleşik Krallık

40. Mary Callahan Erdoes – JPMorgan Chase, Varlık Yönetim CEO – ABD41. Susan Li – Meta CFO – ABD

42. Estelle Brachlianoff – Veolia CEO – Fransa

43. Jennifer Piepszak – JPMorgan Chase COO – ABD

44. Janet Truncale – EY Global CEO – ABD

45. Adena Friedman – Nasdaq Başkan & CEO – ABD

46. Lynn Martin – NYSE Başkanı – ABD

47. Julie Gao – ByteDance CFO – Çin

48. Amanda Blanc – Aviva CEO – Birleşik Krallık

49. Margherita Della Valle – Vodafone CEO – Birleşik Krallık

50. Sarah Friar – OpenAI CFO – ABD

51. Wang Laichun – Luxshare-ICT Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı – Çin

52. Gina Rinehart – Hancock Prospecting İcra Başkanı – Avustralya

53. Michele Bullock – Avustralya Merkez Bankası Başkanı – Avustralya

54. Judy Faulkner – Epic Systems Kurucu & CEO – ABD

55. Yie-Hsin Hung – State Street Management CEO – ABD

56. Tricia Griffith – The Progressive CEO – ABD

57. Donna Langley – NBCUniversal Stüdyo Grubu Başkanı – ABD

58. Shemara Wikramanayake – Macquarie CEO – Avustralya

59. Vicki Hollub – Occidental Petroleum CEO – ABD

60. Bela Bajaria – Netflix İçerik Direktörü – ABD

61. Bonnie Chan – Hong Kong Stock Exchange CEO – Hong Kong

62. Suzanne Scott – Fox News CEO – ABD

63. Jenny Johnson – Franklin Templeton CEO – ABD

64. Jayshree Ullal – Arista CEO – ABD

65. Hana Al Rostamani – First Abu Dhabi Bank CEO – BAE

66. Susie Wiles – Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı – ABD

67. Sinead Gorman – Royal Dutch Shell CFO – Birleşik Krallık

68. Joey Wat – Yum China CEO – Çin

69. Melanie Kreis – Deutsche Post DHL CFO – Almanya

70. Claudine Adamo – Costco COO – ABD

71. Kim Kardashian – Skims Kurucusu – ABD

72. Paula Santilli – Pepsico Latin America Foods CEO – Meksika

73. Daniela Amodei – Anthropic Kurucu & Başkanı – ABD

74. Mary Vilakazi – FirstRand Group CEO – Güney Afrika

75. Malina Ngai – AS Watson Group CEO – Hong Kong

76. Roshni Nadar Malhotra – HCL Technologies Başkanı – Hindistan

77. Belén Garijo – Merck CEO – Almanya

78. Judith Suminwa Tuluka – Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı – KDC

79. Netumbo Nandi-Ndaitwah – Namibya Devlet Başkanı – Namibya

80. Bari Weiss – CBS News Genel Yayın Yönetmeni – ABD81. Inga Ruginiene – Litvanya Başbakanı – Litvanya

82. Robyn Grew – Man Group CEO – Birleşik Krallık

83. Kiran Mazumdar-Shaw – Biocon Kurucu & Yönetim Başkanı – Hindistan

84. Mette Frederiksen – Danimarka Başbakanı – Danimarka

85. Anna Borg – Vattenfall CEO – İsveç

86. Blanca Treviño – Softtek Kurucu & CEO – Meksika

87. Solina Chau – Li Ka Shing Foundation Direktörü – Hong Kong

88. Mary Meeker – Bond Capital Kurucusu – ABD

89. Mpumi Madisa – Bidvest CEO – Güney Afrika

90. Lee Boo-jin – Hotel Shilla CEO – Güney Kore

91. Choi Soo-yeon – Naver CEO – Güney Kore

92. Ngozi Okonjo-Iweala – Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdürü – Nijerya

93. Melanie Perkins – Canva İcra Kurulu Başkanı – Avustralya

94. Dominique Senequier – İş İnsanı – Fransa

95. Raja Easa Al Gurg – İş İnsanı – Birleşik Arap Emirlikleri

96. Jenny Lee – Singapur

97. Kirsten Green – Girişimci – ABD

98. Mo Abudu – Medya Patronu – Nijerya

99. Mia Mottley – Başbakan – Barbados

100. The Women of KPOP Demon Hunters