Foreign Policy: Türkiye ve Macaristan, Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmedi

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:52

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 09:52

ABD'nin, 28-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye ve Macaristan'ın davet edilmediği belirtildi.

İkinci kez düzenlenen zirve Güney Kore, Kosta Rika, Hollanda ve Zambiya liderlerinin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Zirvede yaklaşık 120 ülkenin yer alması beklenirken, ülke liderlerinin çevrimiçi oturumla toplantıya katılacağı bildirildi.

Türkiye ve Macaristan'ın zirveye davet edilmemesine rağmen, adının açıklanmamasını isteyen ABD'li yetkililer iki ülkeye de mesaj gönderdiler.

Foreign Policy'nin aktardığına göre ABD'li yetkili, "Hem Türkiye hem de Macaristan söz konusu olduğunda, her iki ülkeyle de ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız. Her ikisi de önemli birer NATO müttefiki ve ortak çıkarlarımızı ilgilendiren pek çok konuda birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve Macaristan, Aralık 2021'de düzenlenen birinci zirveye de davet edilmemişti.