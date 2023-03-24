Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti, ABD ve İngiltere elçilikleriyle iletişimi kesme kararı aldı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 07:52

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 07:52

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS), ABD ve İngiltere'nin Saraybosna büyükelçiliklerinin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na aykırı davrandıkları, bu nedenle de işbirliğini sonlandırma kararı alındığı ifade edildi.

RS kurumlarının söz konusu büyükelçiliklerin diplomatlarıyla işbirliği yapmayacağı vurgulanan açıklamada, büyükelçiliklerinin Bosna Hersek'in içişlerine karışmayı bıraktıkları gün iş birliğine devam edileceği belirtildi.

Kararı değerlendiren RS Başkanı Milorad Dodik, bugünkü hükümet oturumunda ABD ve İngiltere büyükelçilikleriyle iletişimi kesme kararı aldıklarını dile getirerek, "kötülük" yapanlara karşı tavırlarının bu olduğunu söyledi.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, Dodik'in seçtiği bir başka tehlikeli yoldur. Bu bir izole ve otoriter yönetim durumudur. RS halkının çıkarına uygun olmayan bu tavır Dodik tarafından desteklenmektedir. ABD'nin, RS kurumlarıyla uzun yıllardır devam eden işbirliği vardır. Biz RS halkına yardımlarımızı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dodik'in Bosna Hersek'in uzun yıllardır dostu olan ülkeleri bir tarafa bırakıp, otoriter liderlere ayak uydurmasının RS'nin çıkarına olmadığı belirtildi.