Foreign Policy, Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombaları gönderdiğini iddia etti

Yayınlanma: 11.01.2023 - 12:03

Güncelleme: 11.01.2023 - 12:03

Foreign Policy'de "Türkiye Ukrayna'ya Soğuk Savaş Dönemi Misket Bombaları Gönderiyor" başlığı ile çıkan makalede,"Türkiye'nin 2022'nin sonlarında Ukrayna'ya, Rus tanklarının imhası için ABD tasarımı, topçu ateşlemeli bir tür misket bombası gönderdiği" ileri sürüldü.

Haberde ayrıca, "Misket bombalarının hemen patlamadıkları takdirde savaş alanında yıllarca kalabilen daha küçük alt mühimmatlara bölünerek tankları imha etmek üzere tasarlandığı, her bir merminin yaklaşık 88 bombacık saçtığı ve bu nedenle, ABD'nin bu bombanın ihracatını yasaklandığı" kaydedildi.

Temellendirilmeyen pek çok iddiaya yer verilen haberde, Türkiye'nin söz konusu bombaları nasıl ve neden gönderdiğine ilişkin herhangi bir somut delil, canlı tanık ifadesi veya açık kaynağa rastlanmadı.

Adının açıklanmaması koşuluyla dergiye konuşan bir kaynak, "ABD'nin (Ukrayna'nın) misket bombalarına erişimini engellemesinin ardından, bunları alabilecekleri tek yer Türkiye oldu. Bu da Türkiye'nin bazı açılardan Rusya'ya yakın dursa da askeri açıdan Ukrayna için ne kadar önemli bir destekçi haline geldiğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE İDDİALARI REDDEDİYOR

Türkiye'nin, tıpkı ABD gibi Misket Bombaları Sözleşmesi'ne üye olmadığının belirtildiği makalede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Ekim 2021'de Cenevre merkezli uluslararası bir örgüt olan Misket Bombaları Konvansiyonu'nun başkanına gönderilen ve Foreign Policy tarafından ele geçirilen bir mektupta Türkiye, konvansiyonun uygulamaya konulduğu 2005 yılından bu yana misket bombası kullanmadığı, üretmediği, ithal etmediği ya da transfer etmediği ve gelecekte de böyle bir niyetinin olmadığı konusunda ısrar etti..."

Öte yandan, Türkiye'nin Cenevre'deki BM Büyükelçisi Sadık Arslan'ın sözleşmeye ilişkin gönderdiği mektupta, "Türkiye, misket bombaları da dahil olmak üzere silahların gelişigüzel kullanımının sınırlandırılmasına yönelik çabalara rehberlik eden insani mülahazaları paylaşmaktadır" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu haberin güvenilirliği hakkında konuşmanın zor olduğunu, Kremlin'in durumu izlediğini ve Rusya ile Türkiye'nin "ortak" olduğunu söyledi.

Dmitry Peskov, "Burada elbette bu raporların güvenilirliğinden bahsetmek zor. Güvenilir ve doğru raporlardan daha fazla sahte rapor olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla elbette tüm bunları yakından izliyoruz" dedi.

Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar İHA tedarik ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak "yükümlülükleri olduğunu" kaydetti.

Peskov, "Aynı zamanda biz ve Türkiye, karşılıklı fayda, karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve en zor sorunları tartışmaya hazır olma temeline dayanan çok ama çok güçlü bir ortaklık ilişkisi ile birbirimize bağlıyız" dedi.