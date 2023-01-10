Rus ve Ukraynalı yetkililerin Türkiye'de bir araya gelmesi bekleniyor

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:02

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:02

Rusya ve Ukrayna’dan yetkililerin Türkiye’de bir araya gelmesi bekleniyor. Rus ve Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatiana Moskalkova ile Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets’in 12-13 Ocak’ta Türkiye’de düzenlenecek uluslararası bir foruma katılacağı ve ikilinin bu kapsamda görüşmeyi planladığı aktarıldı. Görüşmede, iki ülke arasında daha fazla esir takasını ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Lubinets yaptığı açıklamada, "Bu görüşme birkaç gün içinde Türkiye'de gerçekleşecek ve bizim gündemimiz yine kahramanlarımızın (Ukraynalı esirler) geri dönüşü olacak. Ayrıca geçici olarak Rus işgalindeki topraklarda alıkonulan ve evlerine dönüşüne izin verilmeyen Rusya'nın kaçırdığı sivil esirler konusunu da gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bu görüşmelerde Rus tarafının takınacağı tavır konusunda bir öngörüsü olmadığını dile getiren Lubinets, "Şimdilik bu konuyu değerlendirmeye hazır olduklarına dair sinyaller aldığımızı söyleyebilirim. Ancak alenen bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafı ile yapacakları muhtemel görüşme için hazırlık yaptıklarını belirten Moskalkova, "Böyle bir toplantı planlıyoruz. Bir toplantı ihtimalini ve müzakerelerimizin muhtemel öncü gündemini istişare ediyoruz" dedi.