Fotoğraf çekiminde mankenin elbisesi yandı
Zimbabve’de fotoğraf çekimi sırasında elbisesi yanan manken, çekim ekibi tarafından kurtarıldı.
Zimbabve’de fotoğraf çekimi sırasında mankenin elbisesi alev aldı.
Ateş Tanrıçası temasıyla yapılan fotoğraf çekimi sırasında elbisenin etekleri bilerek yakılırken, alevler elbisenin tamamına yayılmaya başladı.
Manken alevlerin yayılmasıyla paniklerken, elbise çekim ekibi tarafından zorlukla çıkarıldı.
Mankende küçük yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çekim ekibi hakkında soruşturma açıldı.
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