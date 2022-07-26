Fotoğraf çekiminde mankenin elbisesi yandı

26 Temmuz 2022 Salı, 16:04

Zimbabve’de fotoğraf çekimi sırasında mankenin elbisesi alev aldı.

Ateş Tanrıçası temasıyla yapılan fotoğraf çekimi sırasında elbisenin etekleri bilerek yakılırken, alevler elbisenin tamamına yayılmaya başladı.

Manken alevlerin yayılmasıyla paniklerken, elbise çekim ekibi tarafından zorlukla çıkarıldı.

Mankende küçük yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çekim ekibi hakkında soruşturma açıldı.



