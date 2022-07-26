Fotoğraf çekiminde mankenin elbisesi yandı

Zimbabve’de fotoğraf çekimi sırasında elbisesi yanan manken, çekim ekibi tarafından kurtarıldı.

İHA
26 Temmuz 2022 Salı, 16:04
Fotoğraf çekiminde mankenin elbisesi yandı
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Zimbabve’de fotoğraf çekimi sırasında mankenin elbisesi alev aldı.

Ateş Tanrıçası temasıyla yapılan fotoğraf çekimi sırasında elbisenin etekleri bilerek yakılırken, alevler elbisenin tamamına yayılmaya başladı.

Manken alevlerin yayılmasıyla paniklerken, elbise çekim ekibi tarafından zorlukla çıkarıldı.

Mankende küçük yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çekim ekibi hakkında soruşturma açıldı.


Zimbabve Cumhuriyeti manken
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