Eski manken Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması tepki çekti

31 Mayıs 2022 Salı, 09:28

Bir dönem adından çokça söz ettiren eski manken Tuğçe Kazaz bu kez de şeriat için kullandığı övgü dolu sözlerle tepki çekti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kazaz, şunları söyledi:

"Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir.

Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!

Geçenlerde katıldığım Kırmızı Masa programında şeriatla ilgi fikirlerimi söylemiştim. Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil."