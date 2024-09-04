Fotoğrafı alay konusu olan ABD savaş gemisi komutanı görevden alındı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:56

Güncelleme: 04.09.2024 - 11:56

Ortadoğu'da konuşlanan ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in korunmasına yardımcı olan bir donanma destroyerinin komutanı, bir fotoğrafta dürbünü geriye doğru monte edilmiş bir tüfekle ateş ederken görüldükten yaklaşık dört ay sonra görevden alındı.

Bu görüntü sosyal medyada Donanma'nın alay konusu olmasına yol açmıştı.

San Diego Union-Tribune, USS John McCain destroyerinin komutanı Cameron Yaste'nin görevden alındığını bildirdi.

ABD Deniz Kuvvetleri, Yaste'nin şu anda Umman Körfezi'nde görev yapan “güdümlü füze destroyerine komuta etme kabiliyetine duyulan güvenin azalması nedeniyle” görevden alındığını açıkladı. Açıklamada, Yaste'nin neden görevden alındığı konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Nisan ayında ABD Donanmasının sosyal medya hesabında yayınlanan bir fotoğrafta, Yaste'nin dürbünlü tüfeği geriye doğru tutarak atış pozisyonunda olduğu görülüyordu.

Askeri haber kaynağı Stars and Stripes, Deniz Piyadeleri'nin sosyal medyada amfibi saldırı gemisi USS Boxer'da silahını ateşleyen bir deniz piyadesinin fotoğrafını paylaşarak Donanma'yı hedef aldığını bildirdi.

Fotoğrafın altında “Net Görüş Resmi” ifadeleri yer alıyordu. Yaste'nin yer aldığı paylaşım daha sonra silindi.

ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, “Bir önceki paylaşımdaki tüfek dürbünü hatamıza işaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. EMI (ekstra askeri eğitim) tamamlanana kadar resim kaldırılmıştır” denildi.

Yaste'nin yerine geçici olarak Umman Körfezi'nde bulunan USS Abraham Lincoln saldırı grubunun bir parçası olan Destroyer Squadron 21'in komodor yardımcısı Yüzbaşı Allison Christy atandı.