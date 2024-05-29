Fotoğrafları paylaşıldı: Top mermisine 'Bitirin onları' yazdı

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazdı.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 08:44
Fotoğrafları paylaşıldı: Top mermisine 'Bitirin onları' yazdı
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İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından, Haley'in İsrail'in kuzeyindeki ziyaretine ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı.

Aynı zamanda ABD'nin eski BM Temsilcisi de olan Haley, burada bir top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazarak imzaladı.

Donald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle öne çıkıyor.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in kuzeyinde de tansiyon gergin.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.


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